Милонов подсказал Слепакову способ распорядиться заработанными миллионами

Депутат Милонов посоветовал Слепакову вложить деньги в развитие новых территорий

Депутат Госдумы Виталий Милонов подсказал шоумену Семену Слепакову (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) способ распорядиться заработанными на вкладах миллионами рублей. Политика цитирует РИА Новости.

По словам Милонова, Слепаков может вернуться в Россию, если будет поддерживать новые территории. «Пускай Семен перестает стесняться, возвращается в Москву и начинает открыто инвестировать в развитие наших новых территорий. Глядишь, сможет от клейма иноагента отмыться», — порассуждал парламентарий.

Депутата позабавило, что человек, «предсказывающий и желающий краха российской экономике и государству», все-таки занимается инвестициями в российских банках. Милонов пошутил, что такие люди либо неискренни в своей публичной позиции и в душе являются патриотами, либо «ищут возможность хоть как-то помочь далекой родине и ее финансовой сфере».

Ранее сообщалось, что Слепаков за три года внес на сберегательные вклады в российских банках около 25,7 миллиона рублей под проценты. Предположительно, на этом он смог заработать почти 2 миллиона рублей.