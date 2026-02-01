Реклама

04:59, 1 февраля 2026Мир

На Западе назвали максималистскими притязания ЕС по Украине

Скапини: Европа начинает осознавать, что ее притязания не имеют оснований
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

В Европейском союзе (ЕС) постепенно начинают осознавать, что их притязания по Украине являются максималистскими и не имеют оснований. Об этом заявил представитель партии «Суверенная народная демократия» Бруно Скапини в беседе с РИА Новости.

«Я считаю, что европейцы начали понимать, что у них нет пространства для отстаивания своих претензий, потому что притязания Европы являются максималистскими», — заявил Скапини.

Политик напомнил, что в 2022 году требования России по урегулированию конфликта на Украине в ЕС называли невозможными. По его словам, с тех пор обстоятельства существенно изменились.

Ранее в России высказались об изменениях в отношении Запада к Украине. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин высказал мнение, что пора запредельных ожиданий Киева «в плане доброты и податливости Запада» подошла к концу.

