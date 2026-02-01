Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:16, 1 февраля 2026Мир

На Западе возмутились заявлением Каллас о России

Эксперт Эпископос раскритиковал слова Каллас о России
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Omar Havana / Getty Images

На Западе возмутились заявлением верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о России. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос раскритиковал ее слова в соцсети X.

Речь идет о заявлении Каллас на пресс-конференции Европейской службы внешних связей — она сказала, что у ЕС нет оснований для возобновления диалога с РФ, поскольку европейским странам нечего предложить Москве.

«Это заявление некорректно и неоправданно по нескольким причинам», — заметил Эпископос, подчеркнув, что Европе необходимо восстановить диалог с Россией не только для установления мира на Украине.

Ранее Каллас заявила об отсутствии оснований для возобновления переговоров между ЕС и Россией. Она подчеркнула необходимость дальнейшего усиления давления на РФ. Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал Каллас за эти слова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности о переносе переговоров по Украине

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Патриарх Кирилл рассказал историю о себе и двух бутылках коньяка

    На Западе возмутились заявлением Каллас о России

    Десятки вагонов грузового поезда сошли с рельсов в российском регионе

    Девятилетний мальчик ушел из дома в российском городе и пропал

    Блэкаут в Молдавии объяснили

    Шойгу рассказал о регулярных беседах Путина с одним политиком

    73-летняя эскортница рассказала о 40 годах воздержания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok