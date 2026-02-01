На Западе возмутились заявлением Каллас о России

Эксперт Эпископос раскритиковал слова Каллас о России

На Западе возмутились заявлением верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о России. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос раскритиковал ее слова в соцсети X.

Речь идет о заявлении Каллас на пресс-конференции Европейской службы внешних связей — она сказала, что у ЕС нет оснований для возобновления диалога с РФ, поскольку европейским странам нечего предложить Москве.

«Это заявление некорректно и неоправданно по нескольким причинам», — заметил Эпископос, подчеркнув, что Европе необходимо восстановить диалог с Россией не только для установления мира на Украине.

Ранее Каллас заявила об отсутствии оснований для возобновления переговоров между ЕС и Россией. Она подчеркнула необходимость дальнейшего усиления давления на РФ. Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал Каллас за эти слова.