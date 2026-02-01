Реклама

13:51, 1 февраля 2026

Назван фаворит на золото в фигурном катании у мужчин на Олимпиаде

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeff Le-Imagn Images / Reuters

Букмекеры назвали фаворита на золото в фигурном катании у мужчин на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sports.

Аналитики единогласно ставят на победу американского фигуриста Ильи Малинина. Коэффициент на золото спортсмена составляет 1,08, что соответствует примерно 93 процентам вероятности успеха. В тройку претендентов также вошли японец Юма Кагияма (10,00) и канадец Адам Сяо Хим Фа (20,00).

Российский спортсмен Петр Гуменник расположился на четвертом месте совместно с Даниэлем Грасслем из Италии и японцем Шуном Сато. Все с коэффициентом 25,00.

Соревнования мужчин стартуют 10 февраля. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

