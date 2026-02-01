Политолог заявил о тупике для Украины перед переговорами

Безпалько: Украина находится в тупике перед переговорами

Украина перед переговорами в Абу-Даби находится в тупике, продолжение боевых действий необходимо Киеву для выживания политических элит. Об этом заявил политолог Богдан Безпалько в беседе с РИА Новости.

«Украина сейчас находится, конечно, в уязвимом положении. И самое главное, что это положение тупиковое. Не совсем понятно, куда идти, на что опираться, на кого. Потому что для украинской политической элиты вопрос продолжения войны является вопросом ее выживания», — подчеркнул политолог.

По его мнению, США заинтересованы в завершении конфликта для того, чтобы использовать это как пиар действующего главы государства Дональда Трампа.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу допустил, что Россия и Украина по итогам переговоров могут прийти к соглашению, и встречи в Абу-Даби уже дали некоторый результат.