Президент ОАЭ на обеде в Кремле был в подаренной Путиным куртке

Президент ОАЭ Аль Нахайян в Москве повсюду был в куртке, подаренной Путиным

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на обеде с российским лидером Владимиром Путиным оставался в куртке, которую коллега подарил ему. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тележурналиста «России 1» Павла Зарубина.

Аль Нахайян признался президенту России, что взял в Москву куртку, которую получил от него в 2022 году. «Оказалось, что даже в заснеженную Москву президент Эмиратов приехал в куртке Путина и был в ней повсюду, даже на обеде», — сообщил тележурналист.

Путин и президент ОАЭ провели переговоры в Кремле 29 января.

Путин подарил куртку шейху Аль Нахайяну во время их встречи осенью 2022 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда отметил, что президент России проявил жест внимания, отразивший обоюдный настрой руководителей.