13:45, 1 февраля 2026Россия

Путин позвонил вдове Ельцина

Владимир Путин в день 95-летия со дня рождения Ельцина позвонил его вдове Наине
Полина Кислицына (Редактор)
Владимир Путин и Наина Ельцина н в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца

Владимир Путин и Наина Ельцина н в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Архивное фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в день 95-летия со дня рождения первого президента страны Бориса Ельцина позвонил его вдове Наине Ельциной. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«По случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина президент России сегодня позвонил Наине Иосифовне Ельциной», — сказано в сообщении.

Ранее результаты опроса «Ленты.ру» показали, что 91 процент граждан воспринимают первого президента России скорее как отрицательного героя, чем положительного. По словам политолога Ильи Гращенкова, негативный образ Ельцина складывался годами. При этом, отметил он, определенные политические силы поспособствовали созданию образа неудачника и алкоголика, который пропил страну.

