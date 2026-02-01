Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 1 февраля 2026Мир

Россиянин с захваченного США танкера рассказал о походах в туалет под дулом автомата

Член экипажа танкера Marinera заявил, что американцы называли их гостями
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Член экипажа захваченного США танкера Marinera Максим Карпенко рассказал, как экипаж 20 дней провел под наблюдением военных. Россиянина цитирует телеканал «Звезда».

По словам матроса, сначала за судном следовал один военный корабль, затем присоединились еще два, с которых взлетели вертолеты с британским и американским спецназом. Тогда члены экипажа сели по каютам, капитан сказал открыть дверь и поднять руки. «Потом наручники. Мордой в пол всех. 20 дней просидели, в туалет ходили под дулом автомата», — рассказывает Карпенко.

Он добавил, что захватчики забрали у россиян телефоны и не выполняли просьбы. При этом, добавил моряк, иностранцы сказали, что россияне не обвиняемые, а просто «гости». Карпенко заявил, что ему отказали в просьбе связаться с консулом и проигнорировали просьбу выдать лекарства из-за проблем со сном, начавшихся из-за стресса.

7 января европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании танкера Marinera, следовавшего под российским флагом. Отмечалось, что судно задержали в Северной Атлантике за нарушение американского санкционного режима и якобы незаконно добытую венесуэльскую нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ударившем по Сартане дроне вычислили технику НАТО

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Вице-чемпионка мира оценила шансы российских лыжников взять медали на Олимпиаде

    Переговоры России с Украиной и США в Абу-Даби перенесли

    Названы четыре неочевидные причины гипертонии

    Москвичам пообещали знойное лето после холодной зимы

    Военный рассказал о попытках ВСУ контратаковать на нескольких направлениях

    Туристка сломала руку во время прыжка с подъемника в Подмосковье и попала на видео

    На Западе заявили о смене тактики Китая по Тайваню из-за чистки военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok