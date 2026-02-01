Россиянин с захваченного США танкера вернулся домой

Моряк Карпенко: Американцы захватили танкер Marinera вместе с британцами

Моряк с захваченного США танкера Marinera Максим Карпенко вернулся в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

Карпенко назвал штурм впечатляющим и уточнил, что судно уходило от американцев около 17 дней. «Окружила куча вертолетов, там, по-моему, девять вертолетов было. Высадились американцы вместе с британцами и захватили нас», — вспоминает моряк.

Он также уточнил, что захватчики то приближались к танкеру, то отдалялись, подавая сигналы. Экипаж готовился к возможному нападению заранее, но капитан, отметил Карпенко, попросил моряков не провоцировать захватчиков. Запертые двери штурмующие выбивали из дробовика, говорит он. Второй россиянин Арсен Торпошян, добавил моряк, тоже вернулся домой — в Астрахань.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в ответ на обращение российской стороны президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух граждан РФ из состава экипажа танкера Marinera.

7 января европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании танкера Marinera, следовавшего под российским флагом. Отмечалось, что судно задержали в Северной Атлантике за нарушение американского санкционного режима и якобы незаконно добытую венесуэльскую нефть.