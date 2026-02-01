Внучка рэпера Snoop Dogg скончалась в возрасте 10 месяцев

Внучка американского рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg) не дожила до года. Об этом сообщила дочь исполнителя, Кори Бродус, в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В понедельник я потеряла любовь всей моей жизни. Моя Коди», — рассказала о своей потере 25-летняя Кори. Известно, что ее дочери и внучке Снуп Догга было 10 месяцев. Почти всю свою жизнь ребенок провел в отделении интенсивной терапии, поскольку появился на свет в шестимесячном возрасте.

Три недели назад дочь рэпера поделилась с подписчиками радостью — она привезла дочь домой после выписки из больницы и благодарила всех, кто переживал за них, за молитвы и «каждую унцию любви».

30 января стало известно о смерти звезды фильма «Один дома» Кэтрин О’Хары, сыгравшей мать главного героя, Кевина. Ей был 71 год.

