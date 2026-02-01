Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:49, 1 февраля 2026Культура

Снуп Догг потерял 10-месячную внучку

Внучка рэпера Snoop Dogg скончалась в возрасте 10 месяцев
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Внучка американского рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg) не дожила до года. Об этом сообщила дочь исполнителя, Кори Бродус, в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В понедельник я потеряла любовь всей моей жизни. Моя Коди», — рассказала о своей потере 25-летняя Кори. Известно, что ее дочери и внучке Снуп Догга было 10 месяцев. Почти всю свою жизнь ребенок провел в отделении интенсивной терапии, поскольку появился на свет в шестимесячном возрасте.

Три недели назад дочь рэпера поделилась с подписчиками радостью — она привезла дочь домой после выписки из больницы и благодарила всех, кто переживал за них, за молитвы и «каждую унцию любви».

30 января стало известно о смерти звезды фильма «Один дома» Кэтрин О’Хары, сыгравшей мать главного героя, Кевина. Ей был 71 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Президенту Литвы не дали слово на открытии ярмарки

    Президент ОАЭ на обеде в Кремле был в подаренной Путиным куртке

    Осужденная на 27 лет террористка Трепова попросила прощения у пострадавших

    Россияне бросились омолаживать пенисы

    Игрок поставил миллион рублей на победу российской команды в Counter-Strike 2 и выиграл

    Медведев напомнил Стуббу о неудобном прошлом

    Снуп Догг потерял 10-месячную внучку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok