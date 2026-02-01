Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии и понадеялся на хорошую сделку

Президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии. Об этом сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку», — сказал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Европарламенте попытался оправдать притязания Трампа на Гренландию.

До этого американский лидер обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» от Гренландии Россию и Китай, которые якобы имеют военные амбиции в отношении острова. Он отметил, что территорию «невозможно защитить двумя собачьими упряжками».