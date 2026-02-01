Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:09, 1 февраля 2026Мир

Туристов призвали покинуть Кубу

Конгрессмен Хименес: Туристы должны покинуть Кубу, пока не стало слишком поздно
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Все туристы, находящиеся в данный момент на Кубе, должны покинуть остров. С таким призывом выступил американский конгрессмен Карлос Хименес на своей странице в социальной сети X.

«Все туристы на острове должны уехать, пока не стало слишком поздно», — написал Хименес.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в Соединенных Штатах объявляется чрезвычайное положение. Как говорится в документе, такое решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жгут какие-то травы, собирают воду с трупов». На Украине заподозрили Ермака в пристрастии к магическим ритуалам

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Долина в поминальной речи о Началовой заговорила о своей квартире

    Российскую военную базу близ Финляндии якобы начали восстанавливать

    На Западе рассказали об уступках Украины на переговорах

    На Западе раскрыли схему заработка близких Зеленского на яйцах

    В Латвии обнаружили тело канадского военного

    Трамп пригрозил наследникам Эпштейна иском

    Кир Стармер сделал признание о Лабубу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok