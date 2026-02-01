Реклама

Уитакер озвучил первый шаг к разрешению кризиса на Украине

Уитэкер: Мирное соглашение станет первым шагом к разрешению кризиса на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер озвучил, каким должен быть первый шаг к разрешению кризиса на Украине. По его мнению, им станет мирное соглашение по конфликту, комментарий дипломата приводится в интервью для телеканала Fox News.

«Мирная сделка, которая в конечном итоге является первым шагом, очень сложна. Речь идет о территориях, об установлении границ, о контроле над ними, о контроле над прекращением огня», — уточнил американский постпред в НАТО. Он добавил, что США постоянно работают над прогрессом в этом направлении.

Уитакер оптимистично оценил возможность мирного урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что для этого необходимо получить согласие обеих сторон — и Киева, и Москвы.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна хочет заключить два мирных соглашения. Такую конструкцию предлагает Киев в ходе переговоров, однако окончательное решение еще не принято.

