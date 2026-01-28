Мирных соглашений по Украине будет два. Кто и с кем, по мнению Киева, должен подписывать документы?

Глава МИД Украины Сибига заявил, что мирных соглашений будет два

Мирных соглашений по Украине будет два. Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига.

Он пояснил, что Киев планирует подписать мирный план из 20 пунктов с США. В свою очередь, Штаты заключат договор с Россией. Дипломат уточнил, что Европейский союз присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности, однако подписей стран ЕС в документах не будет.

По словам Сибиги, такую конструкцию предлагает Украина в ходе переговоров, однако окончательное решение еще не принято. Кремль и Белый дом пока эту идею не прокомментировали.

Зеленский захотел обсудить с Путиным вопросы территорий

Также Сибига заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов территорий и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). При этом, добавил он, хотя эти пункты остаются «наиболее чувствительными», Киев готов к подписанию мирного плана.

Несколько дней назад Зеленский сообщил, что соглашение о гарантиях безопасности Украине готово на 100 процентов. При этом он подчеркнул, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не отдаст территорию России, и по данному вопросу «нужно искать компромисс».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с РФ. «Я думал, что Владимир Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения», — высказался глава Белого дома.

Вопрос территорий остается камнем преткновения

27 января стало известно, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев согласится отказаться от притязаний на территории. «Администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности Вашингтона возможны только в случае, если Киев первым согласится на мирную сделку», — передает Financial Times. По данным источников издания, потенциальная мирная сделка подразумевает территориальные уступки с украинской стороны. При этом Вашингтон готов нарастить поставки вооружений Киеву, если Зеленский согласится на эти условия.

Территориальная часть формулы мирного урегулирования конфликта на Украине, составленная на саммите в Анкоридже, является принципиальной для России. Политолог Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что ожидать скорых решений в переговорном процессе довольно сложно, учитывая твердую позицию российской стороны. Также он указал, что мнение Киева в этой ситуации вторично, поскольку украинское руководство выполняет волю США, несмотря на все политические заявления.