01:40, 28 января 2026Бывший СССР

Мирных соглашений по Украине будет два. Кто и с кем, по мнению Киева, должен подписывать документы?

Глава МИД Украины Сибига заявил, что мирных соглашений будет два
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Мирных соглашений по Украине будет два. Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига.

Он пояснил, что Киев планирует подписать мирный план из 20 пунктов с США. В свою очередь, Штаты заключат договор с Россией. Дипломат уточнил, что Европейский союз присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности, однако подписей стран ЕС в документах не будет.

По словам Сибиги, такую конструкцию предлагает Украина в ходе переговоров, однако окончательное решение еще не принято. Кремль и Белый дом пока эту идею не прокомментировали.

Зеленский захотел обсудить с Путиным вопросы территорий

Также Сибига заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов территорий и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). При этом, добавил он, хотя эти пункты остаются «наиболее чувствительными», Киев готов к подписанию мирного плана.

Несколько дней назад Зеленский сообщил, что соглашение о гарантиях безопасности Украине готово на 100 процентов. При этом он подчеркнул, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не отдаст территорию России, и по данному вопросу «нужно искать компромисс».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с РФ. «Я думал, что Владимир Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения», — высказался глава Белого дома.

Вопрос территорий остается камнем преткновения

27 января стало известно, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев согласится отказаться от притязаний на территории. «Администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности Вашингтона возможны только в случае, если Киев первым согласится на мирную сделку», — передает Financial Times. По данным источников издания, потенциальная мирная сделка подразумевает территориальные уступки с украинской стороны. При этом Вашингтон готов нарастить поставки вооружений Киеву, если Зеленский согласится на эти условия.

Территориальная часть формулы мирного урегулирования конфликта на Украине, составленная на саммите в Анкоридже, является принципиальной для России. Политолог Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что ожидать скорых решений в переговорном процессе довольно сложно, учитывая твердую позицию российской стороны. Также он указал, что мнение Киева в этой ситуации вторично, поскольку украинское руководство выполняет волю США, несмотря на все политические заявления.

