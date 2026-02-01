Реклама

Украина сбросила четыре авиабомбы

Минобороны РФ: Системы ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы ВСУ и 94 БПЛА
Варвара Кошечкина
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиационные бомбы, сброшенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 1 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, также украинские войска запустили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 94 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Все они были перехвачены отечественными средствами ПВО.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что украинская армия использует французские и американские умные бомбы для ударов по России. «Когда их сбрасывают с самолета, они могут лететь дальше и корректироваться с помощью специальных крылышек. Такие бомбы наши военные сбивают каждую неделю», — объяснил он.

