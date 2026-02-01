Реклама

В Госдуме отреагировали на поставку российских моделей Эпштейну

Депутат Милонов призвал выяснить, была ли поставка российских моделей Эпштейну
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Необходимо тщательно проверить информацию о связях краснодарского модельного агентства Shtorm с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Тут нужно обязательно выяснить. Если это действительно так, то тогда директора этого агентства нужно самого поставить в качестве модели на какой-нибудь остров извращенца», — заявил Милонов.

Парламентарий дал эмоциональную оценку возможным действиям руководства агентства, назвав человека, способного «поставлять наших девушек в качестве проституток», подонком.

Ранее сообщалось, что в опубликованных Минюстом США материалах по делу Эпштейна упоминается модельное агентство Shtorm. Прямых доказательств причастности агентства к какой-либо незаконной деятельности в опубликованных документах при этом не приводится. Директор агентства отрицает какую-либо связь с Эпштейном.

