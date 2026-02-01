Реклама

В Италии напомнили Украине об «очереди» в ЕС

Глава МИД Италии Таяни: Балканские страны должны войти в ЕС до Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Балканские страны имеют приоритет перед Украиной в вопросе вступления в Европейский союз (ЕС). О существующей «очереди» на вступление в ЕС напомнил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera.

«Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС, но сначала Балканы, перед которыми у нас определенные обязательства», — сказал он.

Министр подчеркнул, что европейские страны будут помогать Украине в ее стремлении вступить в объединение, однако Киеву придется «пройти путь».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал найти для Украины ускоренный путь вступления в ЕС. Он выразил уверенность, что Украина сможет добиться соответствия требованиям по вступлению в ЕС уже к концу 2026 года.

