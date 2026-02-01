В российском регионе мощный пожар в гостевом доме унес жизни трех человек

МЧС России: В Хакасии пожар уничтожил гостевой дом, три человека погибли

В урочище «Бабик» Бейского района Хакасии в ночь на 1 февраля произошел мощный пожар в гостевом доме. В результате происшествия погибли трое мужчин, передает пресс-служба МЧС по Республики Хакасия в официальном Telegram-канале.

Еще один мужчина 2005 года получил травмы, подробной информации о его состоянии не приводится.

К моменту прибытия пожарных гостевой дом, площадью 72 квадратных метра, был полностью уничтожен огнем. На кадрах видно, что от здания остались одни руины.

Дознаватели МЧС России устанавливают причины трагедии.

Ранее в городе Видное Московской области три человека стали жертвами утечки бытового газа. По одной из версий случившегося, причиной стала неисправность газового оборудования.