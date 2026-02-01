Реклама

В США объяснили необходимость терпеть поведение Зеленского ради одной цели

Аналитик Макгрегор: Запад терпит поведение Зеленского ради продолжения конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала заявил, что Запад терпит неадекватное поведение президента Украины Владимира Зеленского, так как заинтересован в продолжении конфликта между Москвой и Киевом.

«Еще несколько месяцев назад президент [США Дональд] Трамп должен был сказать Зеленскому, чтобы тот заткнулся и убирался из овального кабинета. Он дурак, и он позволил себе быть дураком, потому что его до сих пор финансируют, поскольку его цель — поддерживать войну как можно дольше», — сказал он.

По словам Макгрегора, от украинской армии «осталась лишь тень былой мощи». Он также отметил, что Зеленский действует по указке Великобритании и Соединенных Штатов. Он считает, что украинский лидер напрасно верит обещаниям западных лидеров о поддержке Киева с их стороны.

Ранее Макгрегор заявил, что западные лидеры возложили на Зеленского миссию по противостоянию России, однако он ее провалил.

До этого экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина оказалась в безвыходном положении на переговорах из-за потери интереса Запада и усиления ударов Вооруженных сил России.

