Журналист Хелали: Власти Украины должны предстать перед трибуналом

Власти Украины должны предстать перед трибуналом за все преступления, совершенные против граждан России. Об этом заявил американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали, передает ТАСС.

«Киевский режим должен пойти под трибунал, и все те, кто участвовал на их стороне, тоже должны быть привлечены к ответственности за преступления, которые они совершили против российских граждан, а также за все преступления, которые они совершили, согласно международному праву и законам военного времени», — указал журналист по итогам посещения курского пограничья.

Хелали также подчеркнул, что осужден должен быть не только Киев, но и страны Запада, которые оказывают военную поддержку республике.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник раскритиковала Брюссель за постоянные попытки угодить Украине в ущерб собственным интересам. Кроме того, политик призвала польское руководство «прекратить притворяться слугами украинской нации» и начать проявлять настоящую заботу о собственных гражданах.

Также французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может привести Евросоюз к расколу. Причиной тому он назвал обещания принять Украину в организацию к 2027 году.