Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:21, 1 февраля 2026Интернет и СМИ

В США жестко высказались о преступлениях Украины

Журналист Хелали: Власти Украины должны предстать перед трибуналом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: John Moore / Getty Images

Власти Украины должны предстать перед трибуналом за все преступления, совершенные против граждан России. Об этом заявил американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали, передает ТАСС.

«Киевский режим должен пойти под трибунал, и все те, кто участвовал на их стороне, тоже должны быть привлечены к ответственности за преступления, которые они совершили против российских граждан, а также за все преступления, которые они совершили, согласно международному праву и законам военного времени», — указал журналист по итогам посещения курского пограничья.

Хелали также подчеркнул, что осужден должен быть не только Киев, но и страны Запада, которые оказывают военную поддержку республике.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник раскритиковала Брюссель за постоянные попытки угодить Украине в ущерб собственным интересам. Кроме того, политик призвала польское руководство «прекратить притворяться слугами украинской нации» и начать проявлять настоящую заботу о собственных гражданах.

Также французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может привести Евросоюз к расколу. Причиной тому он назвал обещания принять Украину в организацию к 2027 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ударившем по Сартане дроне вычислили технику НАТО

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Шойгу рассказал о регулярных беседах Путина с одним политиком

    73-летняя эскортница рассказала о 40 годах воздержания

    Глава МОК высказалась о сроках принятия решения по полноценному допуску россиян

    Отдыхающих в Чили россиян призвали не носить драгоценности

    В США жестко высказались о преступлениях Украины

    Таксист высадил пассажирку после ДТП и запретил вызвать скорую

    Жители Киева перекрыли автомагистраль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok