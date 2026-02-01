Реклама

09:47, 1 февраля 2026

«Вашингтон» с Овечкиным отыгрался с 0:3 и победил в матче НХЛ

«Вашингтон» с Овечкиным отыгрался с 0:3 и победил «Каролину» в матче НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steven Bisig / Reuters

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» вырвал волевую победу у «Каролины Харрикейнс» в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

Матч в Вашингтоне завершился победой хозяев со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0). «Кэпиталс» сумели отыграться с 0:3. В основное время голы забили Хендрикс Лапьер (28-я минута), Дилан Строум (35) и Джейкоб Чикран (54), а победный бросок в овертайме на счету Джастина Сурдифа (62). У «Харрикейнс» отличились Марк Янковски (14), Себастьян Ахо (18) и Шейн Гостисбер (25).

Российский лидер «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 18:25, нанес три броска в створ, но результативными действиями не отметился. У «Каролины» Андрей Свечников записал один бросок и силовой прием, а защитник Александр Никишин — один бросок в створ, один блок и три силовых.

«Вашингтон» продлил серию до двух побед подряд. «Каролина» во второй раз за семь последних матчей потерпела поражение.

    «Вашингтон» с Овечкиным отыгрался с 0:3 и победил в матче НХЛ

