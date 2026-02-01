Реклама

21:06, 1 февраля 2026Экономика

Володин заявил о росте социальных выплат с 1 февраля

Володин заявил о росте более 40 социальных выплат и пособий с 1 февраля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

C 1 февраля в России более 40 социальных выплат и пособий выросли на 5,6 процента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, все необходимые деньги для выполнения государством соцобязательств перед россиянами заложены в федеральном бюджете.

«Выплаты, пособия и компенсации увеличиваются исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», — подчеркнул он.

Володин напомнил, что увеличились сумма материнского капитала, единовременное пособие при рождении ребенка, а также выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы и другие.

Ранее, 1 января, вступил в силу федеральный закон о поддержке семей с детьми.

