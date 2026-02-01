Реклама

Россия
16:40, 1 февраля 2026

Захарова прокомментировала слова Писториуса о заднице

Захарова двумя словами прокомментировала фразу Писториуса о заднице
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Захарова двумя словами отреагировала на высказывание министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о заднице. Реакцию на его слова она опубликовала в своем Telegram-канале.

До этого европейский чиновник объяснил европейским гражданам необходимость наращивать вооружение фразой «грустной задницей радостно не пукнешь». «Цитаты писториусов», — прокомментировала его обращение к гражданам дипломат.

О необычном высказывании Писториуса стало известно ранее, 1 февраля. Таким образом министр обороны ФРГ попытался подбодрить европейцев, чтобы те сохраняли оптимизм и решимость, несмотря на значительный рост расходов страны на милитаризацию.

