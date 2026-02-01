Реклама

Зеленского обвинили в слабой позиции Украины в конфликте

Гончаренко: В повреждениях энергосистемы видна слабость Украины из-за Зеленского
Александра Синицына
Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение довели страну до очень шаткой позиции в конфликте. Об этом свидетельствуют перебои с электроснабжением и другие факторы, ослабляющие республику, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Сегодняшний день — это свидетельство того, насколько у нас повреждена энергосистема», — отметил парламентарий, рассуждая о случившейся 31 января технологической аварии, в результате которой оказались обесточены Украина и часть Молдовы.

По словам депутата, в нынешней ситуации виноваты украинские власти и те, кто получил влияние при их покровительстве.

«Представьте просто, насколько лучше была бы наша позиция [на фронте], если бы не Миндич, Цукерман и разные резики. Если бы из ПВО не переводили в пехоту, а ежедневно производилось 1000 дронов перехватчиков и еще столько же "Фламинго". Но, к сожалению, живем в стране грез другого человека», — подытожил Гончаренко.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил о новой проблеме Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. По его словам, в настоящий момент армии РФ в определенной степени помогают холода.

