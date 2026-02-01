Жильцов многоквартирных домов предупредили о штрафах в 2026 году

Доцент Леонова предупредила о штрафе за захламление общедомовых зон

За несоблюдение норм безопасности, санитарных требований и правил пользования жилыми помещениями в многоквартирных домах предусмотрены административные штрафы. О них предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова в беседе с агентством «Прайм».

В частности, за самовольную (без согласования в соответствующем органе) перепланировку любого помещения в многоквартирном доме взимается штраф для физлиц от двух до 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, россиянам грозит штраф за захламление мест общего пользования и создание в них антисанитарных условий. Нарушение требований пожарной безопасности может привести к штрафу от пяти до 15 тысяч рублей.

Помимо этого, по словам доцента, действует ответственность за нарушение тишины в установленное время и несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и налогов.

Ранее о наказании за неправильное использование плиты предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.