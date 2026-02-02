Адвокат оценила шансы террористки Треповой на УДО после ее интервью

Гуревич: Суд может учесть интервью Дарьи Треповой, когда речь зайдет об УДО

Есть вероятность, что суд учтет интервью осужденной за терроризм Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) при рассмотрении ее ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом заявила «Ридусу» адвокат Сталина Гуревич.

Ранее Трепова, осужденная за теракт против военкора Владлена Татарского, дала интервью телеканалу «Россия», в котором попросила прощения у людей, пострадавших от ее действий. «В русском языке есть простое слово "прости". Я бы хотела попросить прощения», — заявила она.

«Нельзя однозначно утверждать, что Дарья Трепова, согласившись на интервью, увеличила свои шансы на УДО. Интервью, конечно, может сыграть положительную для нее роль, если суд решит, что Трепова выполнила некую социальную функцию в целях предотвращения террористических актов», — порассуждала адвокат. В то же время суд может и вовсе обойти извинения Треповой стороной. Не стоит забывать, что она получит право ходатайствовать об УДО лишь через много лет.

В декабре прошлого года сообщалось, что Трепова помещена в штрафной изолятор (ШИЗО). Осужденная на 27-летний срок получила взыскание за нарушение установленного порядка отбывания наказания и пренебрежение требованиями правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. При этом во ФСИН заявили, что информация о драках Треповой с другими осужденными не соответствует действительности.

2 апреля 2023 года в кафе Петербурга Трепова вручила Татарскому подарок с бомбой. В результате взрыва он получил несовместимые с жизнью травмы.