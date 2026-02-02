Адвокаты жертв по делу Эпштейна потребовали удалить сайт с публикациями

Адвокаты предполагаемых жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна потребовали удались сайт с публикациями по делу. Об этом сообщает телеканал ABC.

Речь идет о правительственном ресурсе, на котором Минюст США обнародует файлы. Юристы обратились к двум федеральным судьям в Нью-Йорке с просьбой немедленно удались сайт.

Адвокаты сослались на «складывающуюся крайнюю необходимость» и отметили, что в документах встречаются неотредактированные данные жертв и сведения, позволяющие раскрыть их личность. По словам юристов, они сообщили властям о тысячах недочетов, которые касаются около сотни пострадавших.

Ранее британское издание Daily Mail допустило связь Эпштейна с российскими спецслужбами. По информации журналистов, финансист якобы мог руководить операцией КГБ «медовая ловушка», в результате которой многие «гости» острова финансиста были скомпрометированы.

