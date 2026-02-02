Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 2 февраля 2026Россия

Алаудинов рассказал о единственной мечте

Командир «Ахмата» Алаудинов: Моя единственная мечта – победить врагов России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир отрядов, объединенных под знаменем спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал о своей мечте. Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

«Моя единственная мечта — победить наших врагов», — заявил офицер. Он отметил, что консолидация жителей и народов России приводит к тому, что враги страны проявляют себя.

«Поэтому, независимо от того, на какой службе или должности человек находится, если он не работает во благо России, для меня он — враг России», — добавил Алаудинов.

Ранее сам командир «Ахмата» приехал в одну из московских школ и пообщался с учениками. Он дал напутствие старшеклассникам, посоветовав им читать как можно больше российской литературы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил на вопрос об организации контакта Путина и Макрона

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Названы причины тревоги Финляндии из-за российской базы в Петрозаводске

    Раскрыт участвующий в деле о похищении российского подростка курьер мошенников

    Спящий сурок Филимон предсказал россиянам еще шесть недель зимы

    Власти Оренбургской области впервые высказались о падении учебного самолета с курсантами

    Продюсер призвал объявить Пугачеву врагом народа

    Алаудинов рассказал о единственной мечте

    Мужчина ударил ногой в голову пассажиру в метро Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok