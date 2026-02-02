Алаудинов рассказал о единственной мечте

Командир «Ахмата» Алаудинов: Моя единственная мечта – победить врагов России

Командир отрядов, объединенных под знаменем спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал о своей мечте. Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

«Моя единственная мечта — победить наших врагов», — заявил офицер. Он отметил, что консолидация жителей и народов России приводит к тому, что враги страны проявляют себя.

«Поэтому, независимо от того, на какой службе или должности человек находится, если он не работает во благо России, для меня он — враг России», — добавил Алаудинов.

Ранее сам командир «Ахмата» приехал в одну из московских школ и пообщался с учениками. Он дал напутствие старшеклассникам, посоветовав им читать как можно больше российской литературы.