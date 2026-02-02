Алиев приехал в ОАЭ накануне переговоров России и Украины

Алиев приехал в ОАЭ накануне встречи делегаций РФ, США и Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приехал в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) накануне встречи делегаций РФ, США и Украины. Об этом пишет Minval в своем Telegram-канале.

Азербайджанский президент встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили сотрудничество в экономической и военной областях.

Отдельно Алиев и Аль Нахайян обсудили совместные оперативно-тактические учения «Щит мира – 2026», проведенные в Абу-Даби между вооруженными силами двух стран.

Накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для военных операций против Ирана.

4 и 5 февраля в Абу-Даби также пройдет второй раунд переговоров России, Украины и США. Он был перенесен для дополнительного согласования графиков всех сторон, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявлял, что встреча могла быть перенесена в том числе из-за ситуации между США и Ираном.