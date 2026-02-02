Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:04, 2 февраля 2026Мир

Песков раскрыл причину переноса переговоров в Абу-Даби

Песков заявил, что второй раунд переговоров был перенесен для стыковки графиков
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Второй раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби был перенесен для дополнительного согласования графиков всех сторон. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Они [переговоры] действительно изначально планировались, второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовались дополнительные стыковки графиков трех сторон», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби перенесли после встречи российской и американской сторон.

23 января в Абу-Даби начался первый раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины. Он продлился два дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России обрушились продажи машин популярного бренда

    Долина высказалась о своем характере

    В Совфеде высказались об упоминании Жириновского и российских моделей в файлах Эпштейна

    Экс-гендиректора оборонного завода уличили в завышении цен в российском регионе

    Россиянам назвали самые выгодные способы нарастить сбережения

    Россиян развернули в аэропорту из-за подозрения в мошенничестве

    Вор в законе Крамор заставил россиянку пополнить общак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok