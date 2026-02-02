Песков раскрыл причину переноса переговоров в Абу-Даби

Песков заявил, что второй раунд переговоров был перенесен для стыковки графиков

Второй раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби был перенесен для дополнительного согласования графиков всех сторон. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Они [переговоры] действительно изначально планировались, второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовались дополнительные стыковки графиков трех сторон», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби перенесли после встречи российской и американской сторон.

23 января в Абу-Даби начался первый раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины. Он продлился два дня.