18:29, 2 февраля 2026Экономика

Банк России резко повысил курс доллара

ЦБ повысил официальный курс доллара в России на 1,29 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) резко повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты во вторник, 3 февраля, составят 77,02 рубля. Для сравнения, в понедельник, 2 числа, официальный курс доллара в России находился на уровне 75,73 рубля. Таким образом, регулятор повысил котировки мировой резервной валюты на 1,29 рубля.

Официальный курс евро в России также заметно повысили. Котировки европейской валюты во вторник составят 91,25 рубля (плюс 78 копеек). Курс юаня, в свою очередь, поднялся на 18 копеек, до 11,05 рубля.

Ряд экспертов называет нынешний курс рубля излишне крепким. Это обстоятельство, отмечают аналитики, наносит вред не только российским экспортерам, которые в итоге недополучают часть выручки, но и федеральному бюджету. Госказна при таком раскладе недосчитывается поступлений от продаж энергоресурсов и другой востребованной у иностранных покупателей отечественной продукции.

В результате проблемные отрасли не могут претендовать на дополнительную финансовую поддержку от государства с учетом проблемы растущего дефицита казны. Более оптимальным вариантом для российской экономики глава ВТБ Андрей Костин называл курс доллара в диапазоне от 90 до 100 рублей. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин таковым счел коридор 90-95 рублей.

