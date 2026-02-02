Реклама

15:28, 2 февраля 2026Экономика

Бензин в России заметно подешевел после одного решения властей

Цены на АИ-92 и АИ-95 упали после разрешения экспорта для производителей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В ходе торгов в понедельник, 2 февраля, оптовые цены на основные марки автомобильных бензинов перешли к снижению. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

К 15:15 по московскому времени котировки АИ-92 по территориальному индексу европейской части России опустились до отметки в 57 661 рубль за тонну. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 2,31 процента. Премиальный сорт АИ-92, в свою очередь, подешевел на 2,24 процента, до 58 969 рублей за тонну.

Заметное снижение оптовых цен на основные марки автомобильных бензинов в России произошло спустя несколько дней после разрешения экспорта для производителей. Соответствующее решение правительство приняло в конце января. Разрешение на экспорт бензина будет действовать до 31 июля и не распространится на производителей нефтепродуктов.

Снятие запрета уже достаточно отразилось в росте биржевых цен на прошедшей неделе. После этого на бирже обычно наступает коррекция. Постепенной стабилизации оптовых цен на бензин поспособствовало насыщение внутреннего рынка топливом, отмечают эксперты. На ситуацию также повлиял традиционно низкий спрос в разгар зимы.

Несмотря на это, предупредили аналитики, говорить о полноценном прохождении топливного кризиса, который обострился осенью прошлого года, пока преждевременно. Российские нефтеперерабатывающие заводы продолжают сталкиваться с регулярными атаками украинских беспилотников. В обозримом будущем эта проблема никуда не денется, сошлись во мнении участники рынка.

