Блогера не пустили на матч ПСЖ с шарфом российского футбольного клуба

Российского блогера не пустили на матч ПСЖ с шарфом футбольного клуба «Томь»

Российский блогер Максим Газизов хотел напомнить миру о футбольной команде «Томь», которой не существует уже четыре года, и отправился с ее шарфом в Европу, намереваясь посетить матч французской команды ПСЖ, однако с шарфом на стадион его не пустили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В ходе своей поездки он успел сделать несколько фотографий с атрибутом клуба на фоне различных достопримечательностей Европы. Затем он отправился на домашний стадион ПСЖ «Парк де Пренс», где должна была состояться игра, но на входе этот шарф у него отобрали.

