18:55, 2 февраля 2026Мир

Британский суд вынес приговор российскому моряку

Sky News: Суд Лондона признал российского капитана судна Solong виновным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Humberside Police / Handout / Reuters

Суд Лондона признал 59-летнего российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина виновным в столкновении судна с американским нефтяным танкером Stena Immaculate. Об этом сообщает Sky News.

«Во время судебного разбирательства он сказал присяжным, что совершил ошибку и нажал не ту кнопку, когда пытался вывести Solong из режима автопилота, а попытки перезапустить рулевое управление ни к чему не привели. Но обвинение утверждало, что все навигационные системы работали, а заявления капитана о поломке руля были необоснованными», — передает агентство.

10 марта 2025 года нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и грузовое судно Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья Великобритании, из-за чего на борту обоих судов возникли пожары.

В результате столкновения судов пострадали не менее 32 человек. Их доставили в порт Гримсби, где им была оказана необходимая помощь. Всех пострадавших осмотрели и определили характер полученных ранений. Всего на обоих судах находились 36 человек.

