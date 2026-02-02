Бывший еврокомиссар раскритиковал фон дер Ляйен

Экс-еврокомиссар Шмидт раскритиковал фон дер Ляйен за централизацию власти

Бывший еврокомиссар Николас Шмидт раскритиковал стиль руководства председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен за чрезмерную централизацию власти. Его слова передает Politico.

«У меня сложилось впечатление, что сейчас членов комиссии в значительной степени заставили замолчать. Система очень централизованная — называйте ее президентской или как угодно. Она не подходит для коллегии еврокомиссаров, не подходит для Европейской комиссии и не подходит для Европы в целом», — сказал он.

При этом издание отмечает, что Шмидт не первый, кто выступил с подобной критикой. Другой экс-еврокомиссар, Тьерри Бретон, также указывал на чрезмерную концентрацию власти в руках фон дер Ляйен, подчеркивая, что Европа «не создавалась ни для императрицы, ни для императора».

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что фон дер Ляйен находится в очень плохих отношениях с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам Каей Каллас.