Бывший офицер США оценил решение Илона Маска по Starlink для ВСУ

Бывший офицер США Крапивник: Решение о блокировке Starlink сильно бьет по ВСУ

Введенные контрмеры компанией SpaceX по системе Starlink практически никак не отразится на России. Об этом высказался бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с телеканалом «Царьград».

По мнению собеседника, от решения, принятого компанией американского бизнесмена Илона Маска, сильнее всего страдает армия Украины, нежели Россия. Он объяснил, что, хоть некоторые дроны все же и зависят от системы Starlink, для российских войск это не основной канал связи.

В итоге, убежден эксперт, блокировка Starlink начинает бить по украинцам. Российская же армия имеет аналоги в дронах.

У нас есть своя система, которая проектировалась и которая работала и работает на поле боя. (…) Просто через Starlink было легче работать, более эффективно. Но ограничили и ограничили. Мы все равно можем работать Станислав Крапивник бывший офицер американской армии

Также экс-офицер американской армии сообщил, что сейчас в разработке находится российская система типа Starlink. В скором времени ее будут использовать на фронте.

Ранее военный эксперт Василий Кашин объяснил последствия решения американской компании SpaceX по Starlink. По его мнению, блокировка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с незарегистрированными терминалами на Украине осложнит выполнение задач как для ВСУ, так и для ВС России.

1 февраля американский миллиардер Илон Маск сообщил, что компания SpaceX приняла меры против якобы использования Россией системы Starlink. Тогда же на Украине зафиксировали первые сбои в работе этих систем из-за контрмер.