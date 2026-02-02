Военный эксперт объяснил последствия блокировки Starlink на Украине для российских дронов

Военный эксперт Кашин: РФ надо нарастить силы для взлома терминалов Starlink

Блокировка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с незарегистрированными терминалами Starlink на Украине осложнит выполнение задач как для ВСУ, так и для ВС России. Так военный эксперт Василий Кашин объяснил газете «Взгляд» последствия решения американской компании SpaceX.

Он указал, что одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ — это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 километров в час. Помимо этого, создан «белый список» находящихся на территории Украины модемов Starlink, а все остальные будут автоматически блокироваться. По словам Кашина, это значит, что мера затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где продолжают летать незарегистрированные терминалы, взятые при помощи активистов, волонтеров или спонсоров.

Военный эксперт заявил, что обе меры вполне реальны и чувствуются военными как со стороны Украины, так и со стороны России. На фоне этого можно сделать вывод, что решение SpaceX по Starlink осложнит деятельность российских сил в зоне спецоперации.

У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. (…) Видимо, России придется направить большие силы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в «белый список» Василий Кашин военный эксперт

1 февраля американский миллиардер Илон Маск сообщил, что компания SpaceX приняла меры против якобы использования Россией системы Starlink. Тогда же на Украине зафиксировали первые сбои в работе этих систем из-за контрмер.

Украинский корреспондент Юрий Бутусов счел, что ВС России будут продолжать использовать Starlink на своих дронах в обход введенных ограничений в работе систем на территории Украины. По его словам, российские специалисты могли даже создать новую выигрышную стратегию.