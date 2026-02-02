В Чехии глава МИД решил игнорировать администрацию президента

Глава МИД Чехии Мацинка заявил, что будет игнорировать администрацию президента

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что будет игнорировать администрацию президента Петра Павела в связи со спором из-за отказа главы государства утвердить министром окружающей среды почетного президента движения «Автомобилисты» Филипа Турека. Об этом пишет РИА Новости.

«Господина президента не только я лично, но и как министерство иностранных дел мы будем теперь просто игнорировать», — отметил глава МИД.

Он уточнил, что ему не за что извиняться перед главой государства.

Ранее Павел заявил о возможном вымогательстве со стороны главы МИД после отказа назначить кандидата правящей партии в правительство.

В январе депутаты Чехии пожаловались на Мацинку, кривлявшегося на заседании.