01:32, 2 февраля 2026Мир

В Чехии глава МИД решил игнорировать администрацию президента

Глава МИД Чехии Мацинка заявил, что будет игнорировать администрацию президента
Марина Совина
Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что будет игнорировать администрацию президента Петра Павела в связи со спором из-за отказа главы государства утвердить министром окружающей среды почетного президента движения «Автомобилисты» Филипа Турека. Об этом пишет РИА Новости.

«Господина президента не только я лично, но и как министерство иностранных дел мы будем теперь просто игнорировать», — отметил глава МИД.

Он уточнил, что ему не за что извиняться перед главой государства.

Ранее Павел заявил о возможном вымогательстве со стороны главы МИД после отказа назначить кандидата правящей партии в правительство.

В январе депутаты Чехии пожаловались на Мацинку, кривлявшегося на заседании.

