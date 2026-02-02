Черданцев оценил возможность замены телекомментаторов ИИ

Георгий Черданцев: ИИ никогда не заменит телекомментаторов

Телекомментатор Георгий Черданцев оценил возможность замены себя и своих коллег искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, этого никогда не произойдет. «Искусственный интеллект рационален. А человек, принимая решение, которое впоследствии выясняется, что оно гениальное, действует зачастую иррационально», — заявил журналист.

Черданцев добавил, что у ИИ нет естественных эмоций, а также он не способен импровизировать. «Поэтому ведущие прямого эфира и комментаторы могут в последнюю очередь опасаться наступления ИИ», — заявил комментатор.

Черданцев работает на телеканале «Матч ТВ». В 2023 году он стал победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».