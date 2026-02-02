Раскрыт совершенно новый iPhone

Bloomberg: Apple разработала еще один складной iPhone

Корпорация Apple разработала складной смартфон в форм-факторе раскладушки. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации авторитетного инсайдера Марка Гурмана, Apple собралась выпустить сразу несколько моделей складных iPhone. Как сообщалось ранее, в конце 2026-го компания представит телефон в форм-факторе книги. Следующим девайсом, как считает Гурман, будет телефон в виде раскладушки.

Специалист описал новый аппарат как «квадратный складной телефон». Из раскрытых данных следует, что новый iPhone может и не попасть на рынок. Однако в Apple уверены, что первый складной девайс будет достаточно успешным и «создаст реальный спрос в этой категории». Инсайдер подытожил, что дизайн книги является приоритетным для Apple и подобный iPhone выйдет осенью 2026 года.

Журналисты профильного издания 9to5Mac заявили, что будущий смартфон будет конкурировать с устройствами серии Galaxy Z Flip лидера рынка складных смартфонов Samsung. Авторы медиа приветствовали тот факт, что кроме дорого складного аппарата в Apple создадут более компактный и доступный девайс. Они напомнили, что запланированный на осень складной iPhone получит внутренний экран на 7,8 дюймов и внешний 5,5-дюймовый дисплей.

В декабре авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что складной смартфон Apple окажется дефицитным товаром в первые месяцы после анонса. По мнению специалиста, устройство точно представят в конце 2026 года, но оно появится в продаже не раньше 2027-го.