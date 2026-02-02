Десятки пассажирских поездов задержались в России из-за аварии на путях

РЖД: 20 поездов дальнего следования задерживаются в Кировской области

Десятки поездов дальнего следования задержались в России из-за аварии на путях в Кировской области. Об этом сообщает РЖД в Telegram.

По данным источника, 20 пассажирских составов задерживаются из-за схода грузового поезда с рельсов. При этом 9 поездов, направлявшихся в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новый Уренгой и Котлас, изменили маршруты. Для перевозки пассажиров были назначены резервные составы.

Ранее десятки вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области. Сход произошел 1 февраля в 15:50.