Директора Кембриджской школы в России наказали за опубликованный в 2018 году пост

Директор Кембриджской школы в Петербурге получил штраф за пост от 2018 года

Директор Кембриджской школы в Санкт-Петербурге Рим Хазибеков наказали за пост, опубликованный в соцсети в 2018 году. В объединенной пресс-службе судов в российском городе отметили, что мужчина в нем поделился докладом о гендерных вопросах, который был представлен на конференции в Финляндии.

Хазибеков получил штраф в 100 тысяч рублей, поскольку в публикации усмотрели признаки пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Сам директор на суде пояснил, что не имел намерения распространять или пропагандировать подобную информацию. Он подчеркнул, что его пост носил критический характер.

На вопрос журналистов о своих ценностях Хазибеков ответил так: традиционные и российские. Как утверждает «Фонтанка», свою вину он не признал.

Кембриджская международная школа считается частной организацией, предоставляющей услуги в сфере дошкольного, школьного и дополнительного образования. Она была основана в 2015 году в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас имеет также два кампуса в Подмосковье и один в Ташкенте.

В России получила регистрацию как ООО «Международные услуги в образовании».

