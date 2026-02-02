Реклама

Мир
10:42, 2 февраля 2026Мир

Дмитриев сообщил о возвращении в Москву после встречи с делегацией США в Майами

Глава РФПИ Дмитриев улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что Дмитриев опубликовал фотографию карты с борта самолета и подписал ее: «В Москву».

Ранее, 31 января, Дмитриев прибыл на переговоры в Майами. Данная встреча состоялась в преддверии нового раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби.

Также Дмитриев заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас своим злобным настроем подрывает усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

