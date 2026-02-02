Долларовая типография работала в подвале жилого дома в российском городе

Житель Новосибирска получил 3 года колонии за печать долларов образца 1996 года

Двое жителей города Новосибирска печатали в подвале жилого дома фальшивые купюры номиналом 100 долларов образца 1996 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Владельцем типографии был Вячеслав Брюханов, его напарник — Олег Голдырев, уточняет «КП». Фальшивомонетчиков выявили в ходе оперативного эксперимента и проверочной закупки поддельных денег. Они обустроили подпольную типографию в подвале по месту жительства. Тысячи готовых купюр, листы бумаги с отпечатанными заготовками, типографское оборудование, печатные станки, пресс, клише, негативы, краски, химические реактивы, бумага также были изъяты в гараже обвиняемых.

Брюханов и Голдырев продали работавшим под прикрытием сотрудникам ФСБ 52 поддельные купюры. При обыске в типографии у них нашли еще 127 готовых поддельных стодолларовых банкнот. После задержания в 2023 году их арестовали, но через несколько месяцев в СИЗО им смягчили меру пресечения под домашний арест.

По версии следствия, у Брюханова была собственная типография в центре Новосибирска со старыми и списанными печатными станками, которые работали исправно. Помимо сувенирной продукции он вместе с партнером наладил производство фальшивых долларов, которые они сбывали по цене 3000 рублей за одну купюру.

Брюханов настаивал на своей невиновности, утверждая, что доллары были сувенирными. Он не дожил до приговора, осенью 2024 года ему стало плохо прямо в здании суда. Дело в отношении него прекращено, а второму фальшивомонетчику Центральный районный суд Новосибирска назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей в пользу государства, признав виновным в изготовлении и сбыте крупных партий поддельных долларов.

Ранее Центробанк сообщал, что в России количество фальшивых долларов сократилось до исторического минимума.