Два тела нашли в квартире после выстрелов в российском городе

СК: В Петербурге муж застрелил жену и покончил с собой

В Санкт-Петербурге нашли два тела после выстрелов в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, 1 февраля в квартире жилого дома на улице Дмитрия Устинова поругались супруги. В ходе конфликта муж произвел выстрел из охотничьего ружья в голову жены. Ранение оказалось для нее летальным. После этого, как уточнили в СК, он покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время на месте происшествия следователи проводят осмотр, выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве на парковке у магазина на Ярославском шоссе двое мужчин устроили стрельбу.