06:19, 2 февраля 2026Мир

Экс-аналитик ЦРУ высказался о возможной казни Мадуро в США

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон считает, что Мадуро не казнят в США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Global Look Press

Власти США не будут казнить похищенного и доставленного в страну президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С такой точкой зрения в беседе с РИА Новости выступил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Нет, высшей меры наказания тут не будет», — однозначно ответил он на соответствующий вопрос. Кроме того, по его мнению, Мадуро не назначат и пожизненный срок — вероятно, венесуэльского политика отпустят в третью страну в рамках сделки.

Джонсон также назвал многие пункты обвинения Мадуро бессмыслицей. В частности, он напомнил, что политика обвиняют во владении автоматическим оружием. «Ну и что? Он не гражданин США, а как президент Венесуэлы может хоть гранатомет иметь, если хочет. Это абсурдно», — сказал эксперт.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы положить конец влиянию России и Китая в республике.

