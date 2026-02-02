Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:22, 2 февраля 2026МирЭксклюзив

Эпштейн интересовался Лавровым

Эпштейн в одном из писем интересовался мнением Лаврова об ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

В одной из переписок скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн упоминает главу МИД России Сергея Лаврова. Соответствующий документ размещен на сайте Минюста США. С материалами ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

В одном из опубликованных файлов миллиардер вел переписку с бывшим министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком. Глава внешнеполитического ведомства рассказал о контактах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Имеет ли смысл спрашивать мнение Лаврова?» — задал в ответ вопрос Эпштейн. Лайчак указал, что будет контактировать с российским министром по делам всемирной организации.

Ранее в опубликованных файлах была обнаружена переписка между Лайчаком и Эпштейном, где обсуждались «хорошенькие девушки» в Молдавии. 31 января политику пришлось покинуть пост советника премьер-министра Словакии Роберта Фицо, так как он упоминался в материалах по делу миллиардера-педофила 346 раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Психолог раскрыла главный секрет здоровья мозга

    Москвичей предупредили об опасном явлении весной

    Банк России резко повысил курс доллара

    Жена принца пригласила финансиста-педофила во дворец и рассказала о секс-уикенде дочери

    Эпштейн интересовался Лавровым

    Обама предупредил о последствиях непродления ДСНВ

    Россиянин придумал «пьяные экскурсии» по Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok