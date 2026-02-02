Реклама

Россия
06:01, 2 февраля 2026Россия

Еще один российский регион ночью подвергся воздушной атаке ВСУ

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 2 февраля попытались при помощи беспилотников нанести удар по Ростовской области. Атака была успешно отражена силами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — написал чиновник. Он подчеркнул, что в результате атаки пострадавших, по предварительным данным, нет. Информация о разрушениях также не поступала, все подробности будут уточняться.

Слюсарь обратился к местным жителям с просьбой быть осторожнее, добавив, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Ранее сообщалось, что под ударом ВСУ оказался и Краснодарский край. Там был поврежден один частный дом, никто не пострадал.

