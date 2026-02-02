Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:51, 2 февраля 2026Мир

Европу назвали главной проигравшей стороной в конфликте на Украине

Экс-госсекретарь Франции Лелуш назвал Европу главной проигравшей на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Бывший государственный секретарь президента Франции Пьер Лелуш в эфире телеканала TVL назвал Европу главной проигравшей стороной в конфликте на Украине.

По его мнению, период после окончания конфликта будет нестабильным, особенно украинское население, удрученное потерей территорий. Политик считает, что границы Украины европейские войска точно не будут охранять.

Лелуш добавил, что конфликт на Украине показал отсутствие стратегического видения у западных управленцев. Так, европейцы последовали за администрацией в США, ввязавшись в противостояние и приблизившись к столкновению с Россией.

«Но настоящие рогоносцы здесь — европейцы. Когда идешь на войну, лучше знать, как из нее выйти. <…> Но это безумие! Ни немцы, ни кто-либо другой не хотят воевать с Россией», — подчеркнул экс-госсекретарь.

Ранее в Германии удивились требованиям президента Украины Владимира Зеленского к России. Как пишет немецкое издание Junge Welt, политик перегнул палку в попытке поставить условия Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США. Какие территориальные претензии есть у президента?

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Стало известно о планах Hyundai Motor вернуться в Россию

    Европу назвали главной проигравшей стороной в конфликте на Украине

    Стало известно о наличии у ВСУ женской роты беспилотных систем

    В файлах Эпштейна обнаружились его разговоры о ДиКаприо и деньгах

    В НХЛ российский вратарь подрался с голкипером «Бостона»

    Чемпионка мира пожаловалась на жестокие правила по допуску к Олимпиаде-2026 для россиян

    Xiaomi скопировала iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok