Экс-госсекретарь Франции Лелуш назвал Европу главной проигравшей на Украине

Бывший государственный секретарь президента Франции Пьер Лелуш в эфире телеканала TVL назвал Европу главной проигравшей стороной в конфликте на Украине.

По его мнению, период после окончания конфликта будет нестабильным, особенно украинское население, удрученное потерей территорий. Политик считает, что границы Украины европейские войска точно не будут охранять.

Лелуш добавил, что конфликт на Украине показал отсутствие стратегического видения у западных управленцев. Так, европейцы последовали за администрацией в США, ввязавшись в противостояние и приблизившись к столкновению с Россией.

«Но настоящие рогоносцы здесь — европейцы. Когда идешь на войну, лучше знать, как из нее выйти. <…> Но это безумие! Ни немцы, ни кто-либо другой не хотят воевать с Россией», — подчеркнул экс-госсекретарь.

Ранее в Германии удивились требованиям президента Украины Владимира Зеленского к России. Как пишет немецкое издание Junge Welt, политик перегнул палку в попытке поставить условия Москве.

