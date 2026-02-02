Junge Welt: Зеленский перегнул палку в требованиях к России на переговорах

В Германии удивились требованиям президента Украины Владимира Зеленского к России. Как пишет немецкое издание Junge Welt, политик перегнул палку в попытке поставить условия Москве.

По информации журналистов, до достижения каких-либо соглашений Зеленский потребовал от России отозвать свою юридическую позицию об истечении срока его полномочий в 2024 году и невозможности вести переговоры с «просроченным» президентом. От США политик постоянно требует более надежные гарантии безопасности.

Авторы статьи считают, что таким образом украинский лидер пытается сорвать процесс урегулирования и свести его к бессмысленному обмену мнениями, игнорируя усилия Вашингтона.

«Зеленский перегнул палку почти гротескным образом. Это демонстрирует его отчаяние. <…> Похоже, что его главная цель сейчас — сохранить свою личную власть», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби перенесли после встречи российской и американской сторон. Об этом сообщила газета The New York Times.

